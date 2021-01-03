محافظ الشرقية: لا يوجد لدينا عجز في أكسجين المستشفيات

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تقوم بإجتماعات دورية؛ لبحث التطورات بمستشفيات المحافظة، مؤكداً أن هناك حصراً يومياً بكميات الأكسجين في المستشفيات.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، على خلفية نفيه وفاة 4 أشخاص بمستشفى الحسينية، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"، أن مستشفيات المحافظة بها 81 ألف متر مكعب من الأكسجين، إلى جانب ألف و500 أسطوانة أكسجين، تكفي لمدة 10 أيام، مستطرداً: مخزون الأكسجين لا توجد به أي مشكلات.

وكشف محافظ الشرقية أن سبب وفاة الأربع أشخاص ، أنهم كانوا مصابين بفيروس كورونا ، ويعانون من الأمراض المزمنة ـ وحالتهم كانت غير مستقرة، وليس كما تردد أنه بسبب نقس الأكسجين.

ولفت إلى أن هناك بعض القنوات تتعمد نشر الشائعات، متابعاً: "القنوات المعادية تعتمد إثارة المشهد ولابد من توخي الحذر في نقل الأخبار".

وأكد أن هناك متابعة دورية ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ناصحا المواطنين بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجرءات الإحترازية ، ومنع التجمعات.