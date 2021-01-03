منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة.. ووزير الشباب يستقبله في المطار

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، منتخب اليابان، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن منتخب اليابان وصل على متن رحلة طيران الإمارات القادمة من دبى، وكان في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث تم إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب اليابان من خلال استراحة كبار الزوار بعد وصولهم مبني الركاب رقم 2 ونقلهم داخل أتوبيس معقم لصالة 27 لانهاء الاجراءات بعيدًا عن الركاب.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لاستقبال البعثات والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، حيث تم تخصيص صالة 4 بالمطار وصالة كبار الزوار ، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

َوتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

بالإضافة إلي أنه تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.

وأشارت المصادر، أنه سيتم إنهاء إجراءات وصول بعض المنتخبات المشاركة من صالة كبار الزوار بالمطار بجانب صالة 4 أيضا، لتسهيل الإجراءات، موضحة أن اللجنة المنظمة ومندوبي وزارة الشباب سيتولون خروج الأمتعة والحقائب الخاصة بالبعثات، موضحة أنه سيكون في استقبال المنتخبات المشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى قيادات مطار القاهرة الدولي.

وفور انتهاء إجراءات المنتخبات ستتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الدولي، بانرات داخل صالات الركاب للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.