بالأسماء.. قرار جمهوري بتجديد تعيين نائبي رئيس الهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 725 لسنة 2020 بتجديد تعيين محمد شعبان عبد الفتاح مرعي، ومحمد عبد العزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام.

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