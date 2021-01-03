نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ أعمال تنسيق الموقع لـ15 عمارة بمشروع سكن مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لعدد(١٥) عمارة بإجمالي (٣٥٨) وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتي سيبدأ تسليمها.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والمرافق، حيث تم تركيب عدد( 3) أكشاك محولات بقدرة 500كيلو فولت وتربيط الكابلات، واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأكد المهندس محمد رجب، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة فى التوقيتات المحددة.