نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز مدينة شرق بورسعيد: تسليم قطعة أرض لـ"الرياضة" لإقامة قرية أولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس مجدي علي حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد "سلام "، عن تسليم قطعة أرض بمساحة ٣٢٥ فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وذلك لإقامة مشروع القرية الأوليمبية بمدينة شرق بورسعيد "سلام".

وأشار المهندس مجدي على حسين، إلى ان تسليم قطعة الأرض، يأتى في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، لإقامة مدينة أوليمبية بنظام نقل الأصول لوزارة الشباب والرياضة، حيث قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة، وتم تسليم الموقع فى وجود المسئولين عن الجهاز والوزارة.​