للتأكد من ارتداء الكمامات.. محافظ القاهرة يفاجئ المواطنين في الشوارع والكافيهات

أحمد جودة - القاهرة - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم حفاظا على الصحة العامة.

وتفقد المحافظ، عددًا من المواقف من بينها ميدان رمسيس وموقف عبد المنعم رياض حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأكد محافظ القاهرة، أن متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ، مشيرًا إلى أن حرص الدولة الأول هو صحة المواطن والحفاظ على مصلحته.

وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولته وجود التزام كبير من المواطنين بإرتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعي كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم .

وناشد المحافظ المواطنين استمرار الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيث أن الالتزام بهذه الاجراءات سيساعد على اجتياز هذه الأزمة.