القوى العاملة بالمنوفية تتابع أعمال مركز التدريب المهني بمدينة أشمون

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قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال مركز التدريب المهني بمدينة أشمون التابع للمديرية، شملت تفقد ورشتي التفصيل والخياطة، ومعمل اللغات ومتابعة سير العملية التدريبية بها .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قد وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي فى دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، واستكمالاً لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجا ، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني

وقام على حامد الزقم وكيل المديرية خلال جولته بتسليم شهادات التخرج لخريجي الدورات التدريبية والتي تم عقدها بمركز التدريب المهني ، وأجري حواراً مع بعض الخريجين لتوضيح أهمية ربط العملية التدريبية بالحياة العملية ودور الوزارة والمديريات التابعة لها في توفير فرص عمل مناسبة لمن يرغب من خريجي هذه الدورات بالتعاون مع شركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة بنطاق المحافظة ، والتجهيزات التي تقوم بها الوزارة والمعدات الحديثة التي تزود بها مراكز التدريب المهني الثابتة حتى تكون على أعلى مستوى تمشياً مع أحدث النظم والتقنيات العالمية في التدريب .

وفى إطار جولته زار وكيل المديرية مصنع الحناوي لتصدير الملابس الجاهزة بأشمون للوقوف على أحوال العاملين بالمصنع ومتابعة العاملين بالمصنع من خريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية .

وبدوره أبدى أحمد أبو الخير مدير المصنع رغبته في الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للمديرية في توفير الأيدي العاملة المطلوبة للمصنع في كافة التخصصات ، مع استعداد المصنع لاستيعاب كافة الأعداد التي تتخرج من مركز التدريب المهني بأشمون ،ووجود مزايا وتسهيلات لمن يرغب بالعمل لديهم .

حضر الزيارة كل من طاهر علام مدير عام مركز التدريب المهني بأشمون، وإبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية .

