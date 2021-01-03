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تعيين 706  شباب.. واستخراج 876 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بالإسماعيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين  706  شاباً ، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 2102 شاباً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر  وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 386 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 490 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 215 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوي منها ودياً ، وتم تحويل 26 منها للقضاء ، و186 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية  قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 64 ألف جنيه لـ 24 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 21 ألف جنيه لـ 42 عاملاً من المسجلين بالمديرية .
وأشار إلي أن المديرية  قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   260   منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً ، وبحث 6 شكاوي فردية ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 129 منشأة ، وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 167 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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