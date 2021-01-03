نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 3/1/2021 وحالة عدم استقرار لأسعاره مع بدايات العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في مصر اليوم من الموضوعات التي يتم تداولها يومياً عبر مؤشر جوجل العالمي، وذلك بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به بلدان العالم، وتأثير ذلك على سعر الذهب محلياً وعالمياً، فمع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الناتجة عن أزمة كورونا والاتجاه للإغلاق العام، فنجد حالة من عدم الاستقرار تنال سعر الذهب وتحول السعر نحو الارتفاع مرة أخري مع بدايات عام 2021، بعد أن حاز على الاستقرار خلال أواخر عام 2020 لمختلف الأعيرة.

سعر الذهب اليوم الأحد 3/1/2021 في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 943 إلى 945 عيار 22 864 إلى 866 عيار 21 825 إلى 827 عيار 18 707 إلى 709 عيار 14 550 إلى 551 عيار 12 471 إلى 473 الاونصة 29,323 إلى 29,394 الجنيه الذهب 6,600 إلى 6,616 الكيلو 942,857 إلى 945,143

أسعار الذهب في مصر

تشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي منذ فترة، فتارة ينخفض السعر وتارة آخري يرتفع وبين الحالتين تمر فترات استقرار، فقد تأثر السعر المحلي بالسعر العالمي الذي ارتفع أواخر شهر يوليو 2020، حيث تخطت الأوقية عالمياً نحو 2000 دولار، وخلال شهر نوفمبر تراجع السعر بصورة كبيرة حتي وصل سعر الأوقية إلي 1800 دولار، وما زال التذبذب هو السمة المرافقة لسعر الذهب خلال 2020، ولكن مع قدوم العام الجديد وأعياد الكريسماس وتقديم الهدايا، نجد انتعاش في حركة البيع والشراء وتحركات طفيفة في السعر، وعلى رأسها عيار 21 الأشهر تداولاً في مصر، الذي بلغ سعره اليوم نحو 827 جنيه مصري لا غير.

أسباب تغيرات سعر الذهب عالمياً ومحلياً

تتحكم عدة عوامل في التغيرات التي تشهدها حالة السعر للذهب خلال الفترة الأخيرة، فقد كان انتشار فيروس كورونا تأثيره المباشر على سعر الذهب سواء على المستوي العالمي أو المحلي، فالجميع يلجأ وقت الأزمات للملاذ الأمن وهو الذهب، الذي يقوم المستثمرين ورجال الأعمال بالاتجاه للتعامل عليه كبديل عن الأوراق المالية، فخلال هذه الفترة تتراجع بورصات الأوراق المالية بصورة كبيرة وتنتعش بورصات الذهب، كما أن سعر الدولار له تأثير كبير في تحديد سعر الذهب، وخلال الفترة الأخيرة تراجع سعر الدولار مقابل معظم العملات.