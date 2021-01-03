انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. تفاصيل 50 ثانية من الذعر والرعب داخل مستشفى الحسينية وأول رد من وزارة الصحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشر فيديو مستشفى الحسينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مسببًا حالة من الجدل بين رواد تلك المواقع والذين طالبوا وزارة الصحة المصرية بضرورة الخروج والرد على هذا الفيديو وتوضيح الأمور والحقائق أمام الرأي العام، خاصة بعدما انتشرت بعض الشائعات حول تفاصيل هذا الفيديو الذي سبب حالة من الحزن لدى جموع المشاهدين في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فيديو مستشفى الحسينية ووفاة المصابين

أظهر مقطع فيديو تصل مدته إلى قرابة 50 ثانية تم تصويره من داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى الحسنية في الشرقية وفاة عدد من المصابين، وكان مصور الفيديو يتحدث خلاله ويقول بأن السبب وراء وفاة كل المرضى داخل العناية المركزة هو نقص الأكسجين، وكذلك أظهر الفيديو حالة من الذهول والخوف والرعب تسيطر على واحدة من طاقم التمريض داخل المستشفى، وهو المشهد الذي أبكى الملايين وأصبح حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

أول رد من وزارة الصحة حول فيديو مستشفى الحسينية

وفي أول رد من قبل المسؤولين في وزارة الصحة السعودية، على لسان الدكتور “هشام مسعود” وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث أكد بأن الواقعة قد حدثت بالفعل داخل مستشفى الحسينية المركزي، وقد توفى نحو 4 أشخاص داخل غرفة العناية المركزة، وليس كل الحالات كما أشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور “مسعود” في تصريحاته إلى كون الوفيات جميعهم أصحاب أمراض مزمنة وإن الوفاة لم تكن على الإطلاق بسبب نقص الأكسجين أو أي شيء من هذا القبيل.

وأوضحت الجهات المسؤولة داخل وزارة الصحة بأن لجان التحقيق لا زالت مستمرة في عملها من أجل كشف كافة التفاصيل التي تخص هذه الواقعة ومن ثم سيتم نشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام.