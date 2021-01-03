انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تحذر من “حالة الطقس” خلال الـ4 أيام المقبلة.. ورسالة هامة للمواطنين في تلك المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد خبراء الأرصاد الجوية عن وجود تحذيرات هامة وعاجلة إلى المواطنين في بعض المدن والمناطق على رأسها شرق القاهرة والإسماعيلية وكذلك في السويس والسواحل الشمالية وبعض المناطق في وسط سيناء، وهذا بشأن وجود شبورة مائية كثيفة على معظم الطرق والمناطق خلال ساعات الصباح الأولى، وهو الأمر الذي يجب الحذر منه خاصة عند القيادة على هذه الطرق في أواخر ساعات الليل وأوائل ساعات الصباح الباكر.

هيئة الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وحالة الطقس

تحدث خبراء الأرصاد الجوية عن كون الشبورة المائية على هذه المناطق قد تستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وربما تصل تلك الشبورة في بعض الأوقات إلى “حالة الضباب” وخاصة عند الحديث عن الطرق الزراعية وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية في هذه المناطق والمدن.

وطالب الخبراء من كل المواطنين ضرورة القيادة بهدوء وتوخي الحذر عن القيادة على هذه الطرق لمحاولة تجنب وقوع أي حوادث قد تتسبب في إصابات أو وفيات لا قدر الله، مشددين على كون أفضل فترة للقيادة على هذه الطرق ستكون بعد الساعة التاسعة صباحًا، أي بعد انتهاء الشبورة بصورة كاملة.

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 3-1-2021

وبالحديث عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، فقد توقعت هيئة الأرصاد بأن يكون الطقس معتدل على القاهرة وكذلك على الوجه البحري، وسيكون الطقس دافئ بعد الشيء على السواحل الشمالية وكذلك على المناطق في جنوب البلاد خلال ساعات الصباح، ولكنه سيكون بارد أو شديد البرودة ربما خلال فترات الليل على معظم المناطق.

وقال خبراء الأرصاد الجوية بأن هناك توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية من البلاد وذلك بنسبة 30%، وتكون أمطار خفيفة على فترات متقطعة وليس على مدار اليوم بالكامل.