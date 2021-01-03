نائب رئيس حزب المؤتمر: اقتصاد مصر يواصل التقدم رغم تحديات كورونا

قال حسام لبن، نائب رئيس حزب المؤتمر: لا تزال الجماعات الإرهابية تمارس ضخ سمومها ضد مصر، في محاولة منها لإثبات وجودها، بالإدعاء ظلما وبهتانا بأن الاقتصاد المصري في تراجع ولا يستطيع الصمود والمواجهة، بالمخالفة لأرض الواقع ولما أقرت به أغلب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

نائب رئيس حزب المؤتمر يؤكد قوة الاقتصاد المصري

وأشار في بيان له اليوم، إلى أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، استطاع الاقتصاد الوطني الصمود أمام تحديات فيروس كورونا التي ضربت الاقتصاديات الكبرى في العالم.

وأكد حسام لبن، أن الاقتصاد المصري تم تصنيفه كأحد أفضل الاقتصاديات على مستوى العالم بفضل مجموعة من السياسات الناجحة، ونظرا لما تشهده البلاد من طفرة في جميع المشروعات القومية الكبرى بكافة المجالات وفي كافة أرجاء الجمهورية.

ولفت لبن، إلى أن المجموعة المالية "هيرميس القابضة" أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقعت أن يواصل الاقتصاد المصري أداءه القوي خلال عام 2021، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا عالميا، موضحا أن هذه الشهادات أبلغ رد على مزاعم الجماعات الإرهابية.

قتصاد مصر نجح في تحقيق نمو إيجابي

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تقرير "هيرمس" أفاد أيضا أن اقتصاد مصر نجح في تحقيق نمو إيجابي في ٢٠٢٠، على الرغم من التحديات التي واجهتها أغلب الدول وما ترتب عليه من توقف أغلب الأنشطة الاقتصادية، قائلا: ماحدث في مصر إنجاز كبير شهد له العالم.