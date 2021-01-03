عاجل.. شفاء ثلاثي الزمالك من فيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، شفاء ثلاثي الفريق من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهم محمود علاء، وحسام أشرف وأسامة فيصل.

وأكد محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، والتي أجراها الفريق بالأمس، ظهرت نتيجتها اليوم، وأثبتت سلبية مسحة كل من محمود علاء والثنائي الشاب.

وأشار محمد أسامة أن ثلاثي الفريق، سينتظمون بالتدريبات، عقب إجراء بعض الفحوصات، للإطمئنان عليهم بشكل كامل.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي



وفاز فريق نادي الزمالك بالأمس على نظيره إنبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

سجل الهدف الأول للزمالك المغربي أشرف بنت شرقي، بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها من التونسي زياد بوغطاس لاعب فريق إنبي.

وزاد الفارس الأبيض من غلته التهديفية في الدقيقة 44، وقبل انتهاء الشوط الأاول بدقيقة واحدة، بعد

كرة مقوسة رائعة من أحمد سيد زيزو من الطرف الأيمن على رأس يوسف أوباما الذي سددها رائعة داخل شباك محمود جاد حارس مرمى إنبي.

ركلة جزاء لإنبي



شهدت المباراة جدلا واسعا بسبب تغاضي محمد الصباحي حكم المباراة عن احتساب ركلتي جزاء لنادي إنبي، كانت الأكثر وضوحا التي تسبب بها إمام عاشور لاعب الزمالك، والتي اعترض عليها الجهاز الفني لإنبي بشدة.

وبالدقيقة 68 من عمر وزمن اللقاء، سجل إنبي هدفه الوحيد، بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق صلاح ريكو من الطرف الأيسر على رأس رامي صبري الذي سددها رائعة سكنت شباك مرمى الزمالك.

وعقب اللقاء قامت إدارة نادي إنبي بتقديم شكوى ضد محمد الصباحي حكم اللقاء، بسبب تغاضيه عن ركلة الجزاء.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، صباح اليوم، عن براءة محمد الصباحي من التهم الموجهة إليه من قبل إنبي، وأن حكم الفيديو هو المتسبب في عدم احتساب ركلة الجزاء.

وقال شوبير: "علمت من مصادر مقربة من الحكم محمد الصباحي، أنه أبلغ حكم الفيديو بعدم وضوح رؤيته لركلة الجزاء، وأن يتأكد منها، ولكن حكم الفيديو أبلغه باستمرار اللعب".