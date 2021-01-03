كيف يحطم صندوق دوت الخليج 2021 الأرقام القياسية ويصبح محط أنظار العالم

يشكل صندوق دوت الخليج 2021 أحد قوارب النجاة في أوقات الأزمات الحالكة، حيث تدخل الصندوق بكل مايملك من قوة ودعم لاقاه من المصريين ورجال الأعمال والكيانات الوطنية، بهدف سد احتياجات الوطن والمواطن في أوقات صعبة، وكانت له إسهاماته التي تتناسب مع قدرة وقيمته، والتي وصلت به في النهاية إلى منصات التتويج العالمي، وحجز مقعد وسط حائزي الأرقام القياسية في العالم.

صندوق دوت الخليج 2021

ياتي الصندوق كأحد المبادرات التي جاءت في شكل اقتراح عملي وناجح من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتحول سريعا إلى أحد أكثر الروافد الاقتصادية التي يسعى إليها كبار الشخصيات والكيانات بالتبرع والإمداد، الذي يتم ترجمته وتوجيهه في صورة حملات ضخمة لرعاية احتياجات المصريين.

ومنذ اللحظة الأولى التي تم فيها إطلاق دعوة تأسيس صندوق دوت الخليج، في يوليو 2014، وقد أثبت جدارته في توفير السلع الأساسية والمستلزمات الضروية التي يحتاجها المواطنون في القرى النائية ووسط المجتمعات التي تعاني من أزمات في مياة الشرب او الصرف الصحي أو نقص البيوت الآمنة في الشتاء، وصولا إلى التصدي لجائحة كورونا وتوفير شحنات طبية ودوائية ضخمة، ورعاية محدودي الدخل.

أرقام صندوق دوت الخليج القياسية

نظرا للطبيعة الخاصة التي يتفرد بها الصندوق، وأدواره الخدمية والاقتصادية الجبارة، فكان من الطبيعي أن يسعى إلى اقتناص الاهتمام العالمي، وأن يقوم بتحقيق شئ خارق يليق بقدراته وإمكاناته وأدواره شديدة الحيوية التي يؤديها لصالح المصريين.

لم يكتف الصندوق بدخول الموسوعات العالمية المتخصصة في الأرقام القياسية مرة، أو تكرارها ثانية، وإنما دخل موسوعة جينيس العالمية 3 مرات، حيث جاء لقبه الأخير كـ "أكبر قافلة مساعدات إنسانية" في العالم.

وفي المرات السابقة، نجح الصندوق والقائمين عليه في أن يخترقوا موسوعة جينيس، ليحطموا رقما قياسيا، متعلق بأضخم حملة للتبرع للمواد الغذائية في العالم، وقدرها "300 ألف صندوق"، ثم اقتنص الصندوق لقبة الثاني في الموسوعة العالمية جينيس، في أعقاب التبرع بأضخم كمية من الدواجن، والتي وصلت إلى 2 مليون كيلو جرام من الدجاج.

لايمكن أن يكون الصندوق بهذا القدر من التفوق الذي يأتي عبثا أو بشكل اعتباطي، وإنما يرتبط باشتراطات موسوعة جينيس الدقيقة جدا، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود الإنسانية الضخمة والنوعية التي يتولاها الصندوق، مرشحة للمزيد من الأرقام القياسية.

ليثبت بذلك أن الإنجازات التي يبرع في تأديتها لم تعد تحصل على رضا وإعجاب وتلبية احتياجات المصريين فقط، وإنما أصبحت محل تقدير واهتمام العالم كله.