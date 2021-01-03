مباراة برشلونة في الدوري الأسباني اليوم.. الموعد والتشكيل المتوقع

يدخل نادي برشلونة مباراة اليوم امام فريق "هويسكا"في تمام الساعة العاشرة مساءً وستُذاع مباراة علي ملعب" ألكوراز" لمواجهة ويسكا الصاعد حديثًا لليجا وذلك يوم لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني عبر قناة "beIN Sports HD 3".

موعد مباراة برشلونة

تشكيل برشلونة المتوقع

ويسعى برشلونة بقيادة المدرب رونالد كومان لمواصلة نغمة الانتصارات من أجل دخول دائرة المربع الذهبي بالدوري الإسباني الممتاز في محاولة للتتويج باللقب هذا الموسم بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع إيبار بنتيجة 1-1 في الجولة الماضية. ويحتل فريق برشلونة المركز السادس برصيد 25، بينما يحتل فريق هويسكا اخر ترتيب بالجدول برصيد 12 نقطة ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم لاعب الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو بسبب خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى أمس السبت والذي سيغيب على إثرها لمدة 3 أشهر.في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، مينجويزا، رونالد أروخو، سيرجينو ديست

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري

في الهجوم: مارتن بريثويت، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق في الدوري الإنجليزي كان امام فريق "إيبار" وانتهت بنتيجة 1/1 ،بينما اخر مواجهات فريق "هويسكا" "سيلتا فيجو" التي انتهت بنتيجة 2/1.

ويسعي كل من الفريقين الفوز والحصول علي ثلاث نقاط في المقابل، يرغب هويسكا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضاً من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى نسبياً.

وحقق هويسكا انتصار وحيد، وتعادل في تسع مباريات وخسر ست مواجهات، وسجّل لاعبوه 14 هدفا فقط واهتزت شباكهم 25 مرة ويعد دفاعه هو الأضعف في الليجا حتى الآن.

وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في منافسات الدوري الإسباني، في موسم 18-19، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الملعب ذاته الذي يستضيف لقاء اليوم، وأقيمت تلك المباراة يوم 13 أبريل 2019 ،حيث انتشرت عددة مرات أنباء عن رحيل النجم المخضرم ليون ميسي من الفريق ورفضة تجديد عقدة للموسم الجديد .

