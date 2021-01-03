الأمير الوليد بن خالد بن طلال يتصدر "جوجل" بعدما أعطى إشارة عقب غيبوبة دامت 15 عامًا

الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ "الأمير النائم" الذي دخل في غيبوبة لمدة 15 عامًا، إثر تعرضه لحادث في عام 2005، حيث تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر والمملكة العربية السعودية بعدما بدأ يستجيب لحديث الأطباء.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو قصير يوضح إستجابة الأمير الوليد بن خالد بن طلال لطبيبه الخاص وتحريك يده وأصابعه، الأمر الذي يؤكد إدراكه لما يدور من حوله.

قصة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

تعرض الأمير الوليد بن خالد بن طلال، لحادث سير في عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، وحاول العديد من الأطباء تشخيص حالته ليخرج كلًا منهم بتشخيص غير الآخر، وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

طلب العديد من الأطباء من والد الأمير النائم، أن ينتشلوه من على الأجهزة إلا أن الأمير خالد بن طلال أصر على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملًا في أن يشفى.

وأكد الأمير خالد، أن الله لو كان يريد أن يأخذه لفعل، فمن جعله على قيد الحياه لتلك المدة الطويلة قادر على شفاءه في لحظة.