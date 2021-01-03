عاجل.. المقاولون يسافر إلى تونس بدون مدير فني

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها فريق المقاولون العرب، والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري بالفيروس المستجد "كوفيد19".

وأثبتت المسحة الطبية إصابة كل من عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، وعلاء عبدالغني المدرب العام، و5 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا.

وسيخضع كل من ثبت إصابته بالفيروس للعزل الصحي، والبروتوكول الطبي المتبع من وزارة الصحة، ولم يستطيعوا السفر برفقة الفريق إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي.

مباراة المقاولون العرب أمام النجم الساحلي



ويتواجه المقاولون العرب مع فريق النجم الساحلي، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" موسم 2020-2021.

وكشف نادي المقاولون، عن قيام عماد النحاس وكل من ثبت إصابتهم، بمسحة أخرى للتأكد، وفي حال تحول مسحة أحدهم إلى سلبية، سيسافر مع الفريق مباشرةً.

استطاع المقاولون العرب تخطي فريق أرتا سولار من دور ال64 من البطولة، في أولى مشاركات الفريق الأفريقية، بعد غياب دام لأكثر من خمسة عشر عاما.

كما تعادل المقاولون مع النجم الساحلي، بنتيجة سلبية، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في مصر.

المقاولون العرب في الدوري المصري



استطاع المقاولون العرب أن يحقق أول فوز له في الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بفوزه على فريق البنك الأهلي بنتيجة2-0، في مباراة جمعت بين الفريقين بالجولة الرابعة.

سجل لويس إدوارد الهدف الأول للذئاب بالدقيقة 60 بعد

تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة جزاء البنك الأهلي تمكن لويس إدوارد من السيطرة عليها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة متقنة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمود الزنفلي.

وفي الدقيقة 86، ضربت الذئاب بالثاني بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الرحمن فاروق إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سيف الدين الجزيري بتسديدة خلفية رائعة سكنت الشباك.

وفي ظاهرة غريبة لمحتل المركز الرابع بدوري الموسم الماضي، تعثر المقاولون في أول 3 جولات بالدوري المصري، بعدما خسر من:

الزمالك بنتيجة 2-0، ثم من وادي دجلة بنتيجة 2-1، وآخر خسارة بالدوري كانت من الإنتاج الحربي بنتيجة 1-0.