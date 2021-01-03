مدرس يذبح زوجته بسبب كورونا في الجيزة

قتل زوجته بعد خلاف حاد بينهما، قصة مرعبة حدثت بين رجل عائد من الخليج وزوجته، فبعدما تراجع مصدر دخله فى إحدى الدول العربية بشدة نتيجة جائحة كورونا، التى شردت الملايين قرر العودة إلى مصر للعمل.

رجل يقتل زوجته بالجيزة.. تفاصيل مرعبة

قصة مقتل إحدى مواطنى بولاق الدكرور لزوجته، يكشف دوت الخليج عن تفاصيلها، وتبدأ الرواية وفقًا لأحد شهود العيان، أن أحد المواطنين نشب بينه وبين زوجته، التى تعمل مدرسة خلاف حاد، ورغم محاولتها الخروج من المنزل لإنهاء الحديث، لاحقها زوجها بسرعة وتعقبها إلى المدرسة التى تعمل بها، وقام بطعنها عدة طعنات مسخدمًا سلاح أبيض.

رجل يقتل زوجته بالمدرسة

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة للقبض على المتهم، وأجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتهم للكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع، الذى تسبب فى مقتل المدرسة.

وكانت المباحث الجنائية بمديرة الجيزة، قد أٌبلغت بمقتل مدرسة، فى منطقة بولاق الدكرور، وفى الحال وصل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وأجروا تحرياتهم للكشف عن ملابسات الواقعة، وتبين أن المدرسة قد تعرضت للقتل على يد زوجها بسكين أبيض، بعد خلافات حادة نشبت بينهم.

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وتبين أن الزوج قد عاد منذ فترة إلى مصر، عائدًا من إحدى الدول العربية، بعد تعرضه لضائقة مالية، وانتشار فيروس كورونا مما دفعه إلى العودة إلى البلاد مرة أخرى لللبحث عن عمل آخر، وبعد أيام قليلة له فى مصر نشبت الخلاف بينهما يوميًا، وفى نهاية المطاف لحق بها إلى المدرسة رغم فرارها من المنزل وقت المحادثة، وقام بطعنها وستكشف النيابة العام عن المزيد المتعلقة بالموضوع خلال الساعات المقبلة.

وتتكرر أحدث مرعبة الفترة الحالية، تتعلق بنفس المسألة حيث تحدث خلافات زوجية حادة بين الأزواج، وقد يصل الأمر للقتل أحيانًا، وتذهب معظم الآراء العلمية أن الأزمات النفسية والمخدرات سببًا رئيسيًا وراء تلك الحوادث الصعبة.