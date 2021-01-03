أمل سلامة تشدد على ضرورة تخفيض عدد الموظفين تزامنا مع ذروة الموجة الثانية للوباء

شددت النائبة أمل سلامة، على ضرورة تخفيض أعداد الموظفين الحاضرين يوميا في الشركات والمصالح والهيئات الحكومية والخاصة، على أن يتم الحضور بالتناوب حرصا على منع تفشي للعدوى بالوباء.

أمل سلامة: الحكومة تعمل على توعية المواطنين

وأكدت النائبة، أمل سلامة، أن الحكومة تعمل جاهدة على حث المواطنين للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة أمر لا نقاش فيه خاصةً بعد زيادة أعداد الحالات المُصابة بفيروس كورونا، مُشددا على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الهيئات والمصالح والديوان العام بالمحافظات والوحدات المحلية والمديريات والإدارات التابعة، وذلك بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات.

وأضافت عضو النواب، أمل سلامة، أنه لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات والعزاء، ومراكز الدروس الخصوصية.

هذا وتعمل وزارة الداخلية اليوم الأحد على متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بعد قرارات مجلس الوزراء المشددة على ضرورة التباعد، وفرض غرامات على المخالفين فى الشوارع، والمناطق الأخرى مثل المولات والمحال الكبرى، وتعمل الداخلية من خلال الأكمنة وغيرها من النقاط الشرطية على توقيع المخالفة.

وكانت وزارة الداخلية، قد حررت عددًا من المخالفات على المواطنين، اليوم الأحد، بعد اكتشاف وجود مخالفين لقرارات مجلس الوزراء.

وتأتى التأكيدات المتتالية من النائبة أمل سلامة، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، انطلاقًا وحرصًا على صحة المواطنين.

وكانت رئاسة الوزراء قد أعلنت فى وقت لاحق، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسى، إلى ما بعد إجازة نصف العام، حرصًا على صحة الطلاب والعاملين فى المؤسسة التعليمية، وفقًا لمطالب من وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.