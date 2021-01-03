الشاب خالد يتصدر "التريند" بعد انتشار أنباء حول وفاته

الشاب خالد- ارشيفية
الشاب خالد، الفنان الجزائري، تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إنتشار شائعة وفاته اثر تعرضه لحادث مروري في الإمارات العربية المتحدة.
حقيقة وفاة الشاب خالد
تسائل العديد من جمهور الشاب خالد عن حالته الصحية بعد تداول تلك الأنباء على منصات السوشيال ميديا، ليرد يعقوب المهنا مدير أعمال الشاب خالد على تلك الشائعات، نافيًا ما يتردد في الوسط.
وأكد المهنا، في تصريحات صحفية، أن الشاب خالد بصحة جيدة ولم يتعرض لحادث مروري على الإطلاق، لافتًا إلى أنه يستمتع باجازته في دبي.
وقال مدير أعمال الشاب خالد: "كل الي بيحصل على السوشيال ميديا الأيام دي سخيف جدًا.. ومش عارف لية الشائعات دي دايمًا بتطلع.. لكن الي بأكده أن الشاب خالد بخير".
الجدير بالذكر، أن الشاب خالد طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "جميلتي بيروت"، إثر إنفجار مرفأ بيروت الأليم وهي من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، تضامنًا مع الشعب اللبناني.
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