والتر بواليا: يلقبوني بـ "إبرا" لأنني أشبه إبراهيموفيتش

أخذ والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد اليوم، جولة داخل مقر النادي الاحمر بالجزيرة، بعد إتمام الصفقة وانتقاله رسميا للنادي قادما من الجونة.

وقابل والتر عددا من اللاعبين على رأسهم قائد الفريق محمد الشناوي، كما عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، والذي أكد له على ثقة النادي الأهلي في قدراته.

كما أكد له على أنه في بيته ووسط عائلته، التي ستعاده بكل ما أتيت من قوة لكي ينجح في تجربته مع الفريق الأحمر.

وقال والتر بواليا في تصريحات للمركز الإعلامي بالأهلي: " أنا جاهز تماما لبدء رحلتي مع النادي الأهلي، ومتحمس للغاية لهذه التجربة الجديدة التي أرى أنها الأهم في مسيرتي الكروية، وانتظر دعم الجميع من أجل تقديم نفسي بشكل جيد مع الأهلي".

وتابع: " مجرد أن يرتبط اسمك بنادي القرن في القارة الإفريقية فهو أمر يدعو إلى الفخر، وبكل تأكيد ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمني النجاح في خطوتي الجديدة مع عملاق القارة السمراء".

والتر بواليا: فضلت الأهلي على العروض الخارجية"



وأكمل: "

تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية لكن رغبتي في الانضمام إلى النادي الأهلي دفعتني للموافقة على عرضه، وإبلاغ نادي الجونة برغبتي في التواجد داخل صفوف نادي القرن".

تشبيه والتر بواليا بإبراهيموفيتش



وذكر بواليا أن أصدقائه يلقبونه بـ "إبرا" لإنه يشبه السويدي "إبراهيموفيتش" في طريقة اللعب، إلا أنه يحب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعتبره مثله الأعلي في الأهلي.

الأهلي في كأس العالم



وعن مشاركته مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، قال: "

إنه حدث كبير انتظره، ومتشوق جدًا للمشاركة في هذه البطولة، وأشكر مسئولي الأهلي والجهاز الفني لثقتهم في قدراتي، والتعاقد معي؛ لتدعيم هجوم الفريق في هذه البطولة الكبرى التي يبقى المشاركة بها بمثابة حدث مهم جدًا في مسيرتي الكروية".

وأكد والتر بواليا أنه يعلم الأهلي ويتابعه منذ أن كان في زامبيا، ويعرف ما هو قدر النادي الأهلي داخل القارة السمراء، وكيف ينافس على كال البطولات التي يدخلها، وهو الأمر الطبيعي لأي نادٍ كبير في العالم، كما ذكر.

وعن الرقم الذي يفضل إرتدءه داخل النادي الأهلي، ذكر أنه يحب عدد من الأأرقام، أبرزها 10،20، و30، لكن الرقم المقرب له هو الرقم 10، لأنه يعبر عن اليوم، الذي وُلد فيه طفله.