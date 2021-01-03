النائب أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بآلية لتوفير الأكسجين بكافة المستشفيات

وأشار النائب فى بيان له اليوم، إلى أنه مع زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، ومع تصاعد الحاجة للأكسجين فى المنازل لبعض الأمراض المزمنة أصبح من الضرورة البحث عن آلية لتوفير الأكسجين بنسب أكبر تتماشى مع الاحتياجات اليومية، خصوصا فى هذه الفترة.
وأوضح أبو العلا، أنه سبق وطالب الحكومة بوضع خطة لتوفير الأكسجين لجميع المستشفيات، وكذلك تأمين عمليات النقل وتحديدا للمستشفيات البعيدة عن مصانع إنتاج الأكسجين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياطى استراتيجى من الأكسجين، سواء الغازى أو السائل، لاسيما وأن اجتماع الرئيس الأخير بحضور المستشار محمد عوض تاج الدين، ووزيرة الصحة تم التأكيد على ضرورة توفير أجهزة مركزات الأكسجين، والتى يمكنها استخلاص الأكسجين من الهواء الجوى.
وأشاد أيمن أبو العلا، بسرعة التحرك وفتح تحقيق فى الواقعة، مؤكدا أنها ستكشف ما إن كان هناك إهمال داخل المستشفى أو أن هناك سوء توزيع الأكسجين وتأخر وصوله مما تسبب فى الكارثة.
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