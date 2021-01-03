من القاهرة للصعيد.. مصر تواجه الاستهتار بإجراءات الوقاية بالغرامة الفورية

جدة - نرمين السيد - وبدأت الدولة، من اليوم تنفيذ تلك الغرامات على الفور، دون تهاون، وذلك فى كافة المحافظات، وبتوجهات من المسئولين، الذين حرصوا على متابعة تنفيذ الإجراءات بأنفسهم فى الشوارع.

وفى العاصمة.. أجرى خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، مواقف السيارات فى ميدان رمسيس، وعبد المنعم رياض، وغيرهما، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وأكد خالد عبد العال، أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ستتم على مدار اليوم بكافة أنحاء العاصمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة فى المقام الأول على صحة المواطن.

وفى صعيد مصر، أعلن محافظ المنيا، أسامة القاضى، اليوم الأحد، بدء تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتابع المحافظ، ميدانيا، التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد، والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتفقد المحافظ بعض البنوك، ومحطة سكك حديد المنيا، وعددا من مواقف السيارات لمراكز شمال وجنوب المنيا، ووجه بتطبيق الغرامة الفورية على مواطن أمام فرع البنك الأهلى لعدم ارتدائه الكمامة، كما وجه إدارة المرور بسحب رخصة "ميكروباص" وإيقافه لمدة شهر لعدم التزام سائقه بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

من جانبها قالت محافظة دمياط، الدكتورة منال عوض، إن هناك تعاونا تاما بين الأجهزة التنفيذية والأمنية؛ لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجهت عوض تعليماتها لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات على المطاعم والمقاهى و"الكافيتريات" للتأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50%، ومواعيد الإغلاق وكافة التدابير الوقائية، وتطبيق غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه، فى حالة رصد أى مخالفة، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

فى السياق ذاته، جددت وزارة الصحة تحذيرها من الإهمال فى ارتداء الكمامة الطبية، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشى الفيروس، خصوصًا مع ارتفاع الأعداد خلال الأيام الماضية.