جدة - نرمين السيد - تواصل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بـ3 محافظات، قصر خدماتها على نظام الحجز المسبق، وذلك فى إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومراعاة لظروف جائحة كورونا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكاتب الشهر العقارى فى 3 محافظات تواجه كورونا بنظام الحجز المسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.