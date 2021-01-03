الليلة..عرض فيلم "الوحيد..هي دي الحكاية" على قناة الحياة حصريًا

تحتفي قناة الحياة بالسيناريست الراحل وحيد حامد، من خلال عرض الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" حصريا عبر شاشتها، في تمام الساعة العاشرة، مساء اليوم الأحد.

يعرض الفيلم شهادات لأهم النجوم عن فارس الكلمة، وصاحب أكثر الأعمال تأثيرا في الوجدان المصري خلال مشواره، ويروون أبرز المواقف التي جمعتهم بالسيناريست الكبير، والنصائح والدروس التي تعلموها منه.

يظهر في الفيلم عدد كبير من صناع الفن المصري، أبرزهم المخرج شريف عرفة، يسرا، هند صبري، تامر محسن، كريم عبد العزيز، آسر ياسين، محمد حفظي، تامر حبيب، ومحمد سليمان عبد المالك.

كان الكاتب الكبير وحيد حامد قد توفي صباح أمس، عن عمر ناهز الـ77 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، والتي ناقشت أزمات المجتمع المصري بعمق وصدق شديدين.

قدم وحيد حامد عددا من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء".