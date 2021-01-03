نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وفاة جميع الحالات بالعناية المركزة".. القصة الكاملة لواقعة مستشفى الحسينية المركزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت مستشفى الحسينية قائمة الأكثر تداولا على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي تم توثيقه من داخل مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، ويظهر وفاة 5 من مرضى كورونا.

مقطع الفيديو:

في البداية، يقول أحمد ممدوح موثق الفيديو إن جميع الموجودين بالعناية قد توفاهم الله، مطالبا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى.

وأكد موثق الفيديو أنه تواجد بالمستشفى وقت الواقعة، من أجل الاطمئنان على شقيقة والده والتي كانت من بين المرضى.

وأضاف "ممدوح" أنه أثناء وقوفه ونجل شقيقة والده بعد وصول سيارة الأكسجين، إلى المستشفى، وبدء ضخه بالمواسير المخصصة له، تفاجأ بأحد الأشخاص يخبرهم بوفاة جميع الحالات بالعناية المركزة، فتوجهوا مهرولين للعناية فوجدوا جميع الحالات فارقت الحياة"، عدا حالة واحدة، وحاول طبيب العناية وطاقم التمريض إسعافها لكن توفت أيضًا.

وأكد أنه وعد أهالي الحالات المحجوزة، تواصلوا مع إدارة المستشفى، بسبب نقص الأكسجين، وكان رد المستشفى _ بحسب ممدوح_ أن السيارة التي تقل الأكسجين على وصول.

والتقط أحمد ممدوح، صورًا تظهر مستوى الأكسجين في "تانك" المستشفى، من بينها صورة كان المؤشر مستقرًا عند الدرجة الرابعة بين الصفر والألف.

أول تعليق من وكيل وزارة الصحة:

وأرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة.

ونفى وكيل وزارة الصحة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة؛ مؤكدًا احتجاز 17 طفلًا داخل الحضانات بالمستشفى، ولم يتأثروا بشيء

أول تعليق من محافظ الشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديرية الصحة أرسلت لجنة إلى المستشفى للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، بعد تردد أنباء بين الأهالي بأن الوفاة كانت بسبب نقص أو نفاد كميات الأكسجين، مشيرًا إلى أن اللجنة ما زالت تتابع عملها.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد استلام تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على كافة الملابسات.

تعليق وزيره الصحة على الواقعة:

عقبت الدكتورة هالة زايد وزيره الصحة الفيديو المتداول لنقص الأكسجين في مستشفي الحسينية، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في كميات الأكسجين في المستشفيات، كما أنه جار التحقيق في الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إمداد الأكسجين يكون مؤمن للمرضى حتى في فترة ملىء التكنك في المستشفيات، مؤكدة أنه لن يتم التهاون في أرواح المواطنين، معقبة: "دول أمانة عندنا".