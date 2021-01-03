نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة تصل للضباب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 4 يناير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الإثنين:

أمطار خفيفة (30% تقريبًا) علي مناطق من السواحل الغربية علي فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا: تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا:تصل الي حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.