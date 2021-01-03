مايسة عطوة تشيد بتفعيل غرامات كورونا الفورية: قرار "صارم" ضد المواطن المتهاون

أشادت النائبة مايسة عطوة، بقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية – وقدرها 50 جنيها- على المخالفين بدءا من اليوم الأحد، مؤكدة أنه قرار "صارم" ضد المواطن المتهاون، خاصةً بعد تردي الوضع وانتشار الوباء تزامنا مع الموجة الثانية.

وأكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الأشخاص لا يطبقون الإجراءات الاحترازية، وهذه التصرفات غير المسئولة تؤدي لكوارث نحن في غنى عنها تُفاقم من خطورة الوضع، وتفشي الوباء على نطاق أكبر.

كما أكدت عضو مجلس النواب، النائبة مايسة عطوة، على حرص الدولة على تفعيل القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا من خلال الغرامات الفورية، والسير بمنهج "الالتزام أو الدفع"، موضحة أن ارتداء الكمامة ليست حماية للدولة بقدر ما هي حماية للمواطن وأسرته وذويه من خطر العدوى.

مايسة عطوة: قرارات صارمة للحفاظ على صحة المواطنين

وأشادت البرلمانية، مايسة عطوة، بحرص القيادة السياسية على اتخاذ قرارات صارمة وتوجيهات مستمرة باتخاذ اللازم للحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الزيادة المرتفعة في معدل الإصابات اليومي.

وتعمل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على تفعيل الغرامات المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء، بعد زيادة أعداد المصابين بيفروس كورونا المستجدد، فى مصر.

وتبلغ قيمة الغرامة فى المناطق الرئيسية لغير الملتزمين بارتداء الكمامة، فى الشوارع والمناطق العامة، سواء مولات أو داخل دار المناسبات على توقيع غرامة فورية وتحرير محضر للمخالف.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عددًا من القرارات فى هذا الشأن على رأسها، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسى، مع متابعة الطلاب من خلال التعلم عن بعد، وهو النظام المتبع من قبل وزارة التربية والتعليم فى الوقت الحالى، حرصًا على صحة الأبناء.

وتطبق وزارة الداخلية فى الوقت الحالى، من خلال الأكمنة الشرطية على تطبيق الغرامة، للمخالفين رغبة فى التصدى لعدم انتشار الوباء أكثر فى مصر، خاصة فى ظل سعى القيادة السياسية للسيطرة على انتشار