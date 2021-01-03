عاجل.. القضاء يغرم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه لهذا السبب

مجدي عبدالغني.أرشيفية
قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الاهلي في إحدى البرامج التليفزيونية. جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي. كل ما تريد معرفته عن قضية ميراث مجدي عبدالغني بعد الحكم عليه بالحبس 6 سنوات وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى إنحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال. ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني إلتزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعوتين بإدانة مجدي عبدالغني وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.
قضية أخرى لمجدي عبدالغني
كانت قد قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبجالغني 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
جاء ذلك الحكم، في إطار امتناعه عن تسليم الميراث الخاص بوالده لأقاربه.مجدي عبدالغني يلوم القناة الناقلة لتدريبات منتخب مصر في أزمة فيديو سعد سمير وكهربا ورفع أقارب مجدي عبدالغني وأخوته قضية لاسترداد ميرائهم في بنزينة بالوراق، والذي امتنع عبدالغني عن تسليمه، كما ذُكر بالقضة. وخرج عبدالغني في تصريحات تلفزيونية يكذب أقاربه ويقول أن تلك الأأشياء ملكه وبأمواله، وأنه يصرف عليهم من ماله الخاص، ولا صحة لكل ما يتردد.
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