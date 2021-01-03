قطع المياه في بعض المناطق بمحافظة الجيزة لمدة 10 ساعات

قطع المياه- ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه بمناطق العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفي الصدر، والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها. قطع المياه في الجيزة وأكدت شركة مياه الشرب، أنه سيتم قطع المياه لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 10 مساء الغد الإثنين 4/1/2021 وحتى الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء 5/1/2021، نظرًا لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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