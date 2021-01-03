وفاة شيخ كهنة كنائس شبرا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للكنسية، فقد تمت رسامة القس قزمان جرجس، فى الأول من يوليو 1968، وله فى الكهنوت أكثر من 52 عاماً.

وولد شيخ كهنة منطقة كنائس شبرا الشمالية فى الأول من يوليو عام 1939.

ونعته الكنيسة قائلة: "نياحاً لنفسه البارة وليعوضه الرب عن خدمته وتعبه مع الـ 24 قسيساً ويعزى شعبه وأسرته وكل آباء وخدام وشمامسة ومجلس كنيسة السيدة العذراء بالحافظية" .