صور.. 21 ألف جنيه غرامات لمنشآت وأشخاص بالإسكندرية لمخالفة إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها بشارع 45 بإجمالى مبلغ 21 ألف جنية.

وأضافت رئيس حى المنتزه أول، أن الحملة أسفرت عن غلق مقهى غير مطبق للإجراءات الاحترازية، وتغريم 4 حالات إشغالات طريق مع مصادرة كافة الإشغالات بالإضافة إلى تغريم كل فرد غير مرتدى للكمامة.

شارك فى الحملة ممثلين عن كل من "الطب البيطرى والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئى".

وبدأت الحكومة، اليوم، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بالفيروس أكثر من 1000 إصابة يوميا.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.