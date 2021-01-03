الأعلى للإعلام: تخفيض تأمين ترخيص المؤسسات الصحفية بحد أقصى 540 ألف جنيه

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن استخراج تراخيص عرض لـ 17 فيلما سينمائيا سقطت فى الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، كما وافق على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن الطلب المقدم من الشركة المصرية للقنوات الفضائية (cne) لاستخراج تراخيص بإعادة توزيع قنوات مشفرة لجهات سبق التقاعد بينها وبين الشركة وعددهم 88 جهه.

كما وافق المجلس على طلبات عده مواقع للحصول على ترخيص إلكترونى، وهي: «تركيا الآن ودجروسو» التابعين لشركة المدار للإعلام الرقمى، و«باور نيوز» التابع لشركة العادل، و«الموقع» التابع لشركة الموقع للخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة، و«البوابة الرقمية وموقع مجلة مصر المحروسة الإلكترونية» التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، و«الكلمة» التابع للشركة العالمية للصحافة والنشر.

ووافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى، والتى جاءت بإلزام الموقع الإلكترونى لجريدة البوابة نيوز، بنشر رد الشيخ محمد بن عيسى بن جابر الجابر بذات الطريقة التى نشر بها الخبر، وذلك فى الشكوى المقدمة من نحمدو عثمان المحامى وكيلا عن الشاكى، لتضرره من نشر أخبار غير صادقة عنه وعن عائلته، وكذلك حفظ الشكوى المقدمة من نقابة أطباء مصر ضد إحدى الحملات الإعلانية الخاصة بالمجلسين القومى للطفولة والأمومة والقومى لحقوق الإنسان.

كما وافق المجلس على توصيات إدارة إصدارات الصحف، والتى جاء على رأسها تخفيض المبلغ التأمينى لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية «صحيفة أو موقع إلكتروني» بحسب دورية الإصدار بحد أدنى 500 ألف جنيه وأقصى 540 ألف جنيه، ليصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهرى أو الإقليمى اليومى بدلًا من 800 ألف جنيه، و510 ألف جنيه للإصدار الإقليمى الأسبوعى بدلًا من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمى الشهرى بدلًا من 600 ألف جنيه، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

كما وافق المجلس على طلب جريدة الخميس لمد ايقافها لـ 6 أشهر أخرى، على أن تكون للمرة الأخيرة، وعلى طلب مجلة الكتاب الذهبى التابعة لمؤسسة روز اليوسف للتحويل من شهرى إلى ربع سنوى ومن مجلة إلى كتاب، وكذلك طلب جريدة الكلمة للتحويل من شهرى مؤقتًا إلى نصف شهرى مؤقتًا.

وكذلك الموافقة على دوريات «آفاق إستراتيجية وآفاق اقتصادية» التابعتين لمجلس الوزراء، و«قبطيات سكندرية» التابعة لمكتبة الإسكندرية، و«مجلة كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة» التابعة لكلية البنات بالمنيا جامعة الأزهر.