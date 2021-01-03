وزارة الصحة تدعو المواطنين للحفاظ على مسافة 1 متر منعا لعدوى فيروس...

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن 1 متر وقالت وزارة الصحة التباعد البدنى يقلل فرص انتقال عدوى كورونا.
وقالت وزارة الصحة والسكان اليوم: "يجب على الجميع ارتداء الكمامة والحرص على غسيل وتطهير اليد بشكل مستمر مع اتباع قواعد النظافة الشخصية".
وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها، و7741 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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