نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران يتابع استعدادات استقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة بجولة تفقّدية اليوم بصالة (4) بمطار القاهرة الدولى لمتابعة اخر الاستعدادات لإستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة والشخصيات الهامة من الإتحاد الدولي لكرة اليد وكذا وسائل الاعلام من جميع دول العالم.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإستضافة جمهورية مصر العربية بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من ١٣ حتي ٣١ يناير الجاري بمشاركة ٣٢ دولة.

وخلال الجولة تأكد سيادته من الانتهاء من كافة الاستعدادات لإستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة فى البطولة، واطمأن علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد الوزير سير العمل بغرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تم تشكيلها من ممثلي الجهات والوزارات المعنية بالحدث لمتابعة وصول الوفود وانهاء كافة إجراءاتهم بسهولة ويسر تام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع العلاقات العامة بمصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات

وأكد الوزير أن غرفة العمليات بالمطار تعمل علي مدار ٢٤ ساعة لمتابعة وصول الفرق والبعثات أولا بأول وإزالة كافة الصعوبات التي قد تواجههم.

وأثني وزير الطيران علي الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة والتناغم والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية بالمطار لإنجاح البطولة وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية مجلس الوزراء، حيث وجه سيادته بتذليل كافة العقبات أمام ضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى وتوفير كافة التسهيلات اللازمة، مشددًا علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمطار للحفاظ علي صحه وسلامة البعثات الرياضية المشاركة في الحدث للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.

هذا وتقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة فضلًا عن قيام الشركة بالترويج للبطولة علي متن طائراتها من خلال وضع شعار وتميمة البطولة علي واجهة عدد من الطائرات وعلي غطاء الرأس الheadrest علي جميع مقاعد الطائرات وكذا اذاعة مادة فيلمية عن الحدث على شاشات الطائرات وفي المطار.

وفي نفس السياق استقبل مطار القاهرة اليوم منتخب اليابان أولي المنتخبات المشاركة في البطولة ويليها وصول باقي المنتخبات.