نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تسترد 300 فدان بمركز الواحات البحرية وإزالة 25 حالة بناء مخالف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة، من استرداد 300 فدان أراضي املاك الدولة بمنطقة غرب روني بطريق الحيز بمركز الواحات البحرية، حيث تم ازاله التعديات من على الارض واستردادها .

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواجهة حازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بالبناء المخالف او التعديات على الأراضي أملاك الدولة او الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وازاله اى مخالفات جديدة على الفور.

وأشار انه تم ازالة 25 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر وحى بولاق الدكرور والهرم .

ولفت انه تم ازاله 5 مخالفات بناء بمنطقة ابو والي على مساحة 70متر بالإضافه الي إزالة تعدى بالمخالفة بإقامة حوائط داخليه ببرج خلف منطقة العطور بمدينة الحوامدية وازاله مخالفات بناء على مساحه 3 الاف م بقرية بنى سلامه و إيقاف اعمال بناء مخالف مكونه من أسور من البلوك الابيض على مساحه 300متر تقريبا بقريه بني سلامه بمركز منشأة القناطر .

كما تم ازاله 8 حالات بناء مخالف عبارة عن اسوار وغرف من البلوك الابيض المقامة بالمخالفة على أراضي زراعية على مسطح 1120 م بمناطق عزبه نامه بمنيل شيحه وتقسيم فؤاد سلطان بالمنصورية وإيقاف أعمال بناء مخالف للدور الاول بعقار بشبرامنت بالأضافه الى إزالة هنجر على مسطح 500 م بطريق اللبينى و وغرف وتندات من الصاج وشاسيهات لإقامه قاعات أفراح بمنطقة شبرامنت وجميعهم بمركز ومدنة أبو النمرس الى جانب ازالة سور من البلوك الحجرى تتراوح اطوالها ما بين 30 الى 300 م2 وغرف بمساحه 25 م2 متعدية على املاك الدولة بمنطقة الدائرى بمركز الواحات ومدينة الباويطى .

إضافة الى ازاله اعمال بناء مخالف بعقار متفرع من شارع الرشاح ببولاق الدكرور وازاله جمالون مخالف بشارع عمرو بن العاص بحي الهرم.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة وتحرير محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية مؤكداً على وجود وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو زالتها، مؤكدا دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية.