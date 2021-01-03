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الإفتاء: البس الكمامة ألا تكفيك صورة الممرضة

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك نداء لكل مواطن مصري بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الإفتاء: البس الكمامة! ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى.

وأضافت: كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم...اللهم اجزهم عنا خير الجزاء ونحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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