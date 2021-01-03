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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم المصادر التعليمية التى حددها الأزهر، من بينها منصة ذاكر، وبنك المعرفة، قناة الأزهر التعليمية، والمكتبة الرقمية.
وضمت أيضا منصة البث المباشر، ومنصة أدمودو، والمركز الإعلامى التعليمى للأزهر، وبوابة الأزهر الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. منصات تعليمية مكملة لطلاب الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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