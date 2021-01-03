إنفوجراف .. منصات تعليمية مكملة لطلاب الأزهر

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أهم المصادر التعليمية التى حددها الأزهر، من بينها منصة ذاكر، وبنك المعرفة، قناة الأزهر التعليمية، والمكتبة الرقمية.

وضمت أيضا منصة البث المباشر، ومنصة أدمودو، والمركز الإعلامى التعليمى للأزهر، وبوابة الأزهر الإلكترونية.