عاجل .. السيسى يوجه بتطوير موارد مصر من البترول والغاز

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات قطاع البترول، خصوصا فى مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك استعراض موقف أسواق النفط العالمية.
ووجه الرئيس بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز، فضلاً عن توفير إمدادات الاستهلاك المحلى من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية، مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة.
واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال تطوير منظومة تداول وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية لمواكبة نمو الطلب على المنتجات البترولية بالسوق المحلى.
كما شهد الاجتماع فى ذات السياق التطرق إلى التعاون الإقليمى فى ملف الطاقة، ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمى لتداول البترول والغاز.
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