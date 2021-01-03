يجب مراعاتها.. الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في:

أولا:اهم العمليات

1- التقليم للاشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الاشجار وذلك بازالة 1/3 او نصف طول الافرع التى عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها الى افرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

2-كذلك يجب ازالة الافرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار , اما الاشجار الصغيرة فيكتفى بازالة الافرع المصابة او الجافة اوالمتزاحمة.

ثانيا:التسميد

1-يضاف سماد عضوى وسوبرفوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة

2-وعموما ينصح باضافة السماد النتراتى فى شهر فبراير(200-250جم ازوت) كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبرفوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوى للاشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للاشجار الصغيرة.

ثالثا:برنامج الرى

السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة