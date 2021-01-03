انت الان تتابع تفاصيل خبر الإجازات الرسمية في مصر عام 2021 من موقع رئاسة الجمهورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية في مصر لعام 2021، حيث نقوم في موقع مصر فايف بنشر جميع الإجازات والعطلات الرسمية في الموعد واليوم الذي حددته رئاسة الجمهورية .

حيث يستمتع الشعب المصري في كل عام بالعديد من الإحتفالات والمناسبات وعلى رأسها عيد المولد النبوي عليه الصلاة والسلام، وعيد تحرير سيناء، وعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير وعيد الفطر وعيد العمال وعيد الأضحى أيضًا.

جاء في البيان الذي نشره موقع رئاسة الجمهورية جدول العطل الرسمية في عام 2021، ووفقا لما ورد في الجدول الذي نشره الموقع فإن يوم الخميس القادم 7 يناير سيكون عطلة رسمية في البلاد وهو عيد الميلاد المجيد، وسيكون أيضًا يوم 25 يناير سيكون عطلة رسمية وهي ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وسنعرض لكم في هذا التقرير في الأسفل مواعيد الإجازات الرسمية في مصر لعام 2021، وهذه العطل تضم العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص .

الإجازات الرسمية في مصر عام 2021

وعن أعياد عيد الفطر فبحسب ماجاء في الموقع فهمن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر في مصر ثلاث أيام من الخميس حتى السبت، يليها يوم 30 يونيو عطلة رسمية أيضًا وهي ثورة 30 يونيو، أما أجازة عيد الأضحى ستكون في 20 يوليو حتى 23 يوليو .

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق، تحويل أي إجازة رسمية، تقع في منتصف الأسبوع، ليوم الخميس، وذلك لقضاء الإجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.