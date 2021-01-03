رئيس الوزراء يناقش تطوير عواصم المحافظات تنفيذا لتكليفات الرئيس

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء أكد أن هذا المشروع الضخم بناء على تكليف رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للوزارات والجهات الحكومية، فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أيًا كانت جهات الولاية.

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