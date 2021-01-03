للحد من انتشار كورونا .. غلق 540 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية 

جدة - نرمين السيد - وأضاف رحمى فى بيانه، اليوم الأحد، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها تقع بجوار عدد من المدارس والأحياء والمدن، لافتًا إلى أنه يتم تكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية، من خلال المجموعات المدرسية بشكل متطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.

وناشد المحافظ الأهالى وأولياء الأمور بضرورة الإرشاد فورًا عن أى مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم غلقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.