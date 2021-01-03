جدة - نرمين السيد - وأضاف رحمى فى بيانه، اليوم الأحد، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها تقع بجوار عدد من المدارس والأحياء والمدن، لافتًا إلى أنه يتم تكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية، من خلال المجموعات المدرسية بشكل متطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.
وناشد المحافظ الأهالى وأولياء الأمور بضرورة الإرشاد فورًا عن أى مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم غلقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للحد من انتشار كورونا .. غلق 540 مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.