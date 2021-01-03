النشرة المرورية : كثافات أعلى دائرى الوراق والكورنيش بديلا عن الأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، وبعض الأحجام بمحور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

وأوضح صابر، أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة فى شارعى جيهان والمشاية، كما تظهر بعض الأحجام فى منطقة التلاتينى بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار صابر إلى أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وتابع صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى الأوتوستراد، وطريق الوحات للقادم من طريق مصر-إسكندرية الصحراوى ومتجه لوصلة المريوطية، وأعلى دائرى الوراق.

ونوه صابر إلى أن محافظة الجيزة تشهد فقط بعض الأحجام فى شارع مراد، للقادم من الدقى، ومتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع الجامعة، أو شارع السودان، وسلوك شارع الهرم للمتجه إلى ميدان الرماية، وسط انتشار الخدمات المرورية لإدارة مرور الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

ولفت صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم، نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا بتجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، واستخدام شارع عبدالعزيز آل سعود بديلا عن شارع المنيل، نتيجة وجود بعض الأعمال.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن طريق الكورنيش يكون أفضل حالا فى هذا التوقيت من الأوتوستراد، بسبب بعض الأعمال الموجودة أعلى الدائرى عند منطقة صقر قريش تحديدا.