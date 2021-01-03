صور.. وكيل صحة الشرقية ينفى نفاد الأكسجين بمستشفى الحسينية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، جولة بمستشفى الحسينية المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بعزل المستشفى، ومختلف المرضى بالأقسام الطبية الأخرى.





وتفقد مسعود، أقسام العناية المركزة وقسم العزل، وحرص على الاستماع إلى المرضى، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

جاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يزعم وفاة جميع الحالات بالعناية المركزة لمرضى كورونا بسبب نفاد كميات الأكسجين بالمستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه لا صحة لما تم تداوله على السوشيال ميديا بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين 4 حالات، وكانوا على أجهزة تنفس صناعى، وأن الوفاة نتيجة لتدهور حالتهم بسبب أسباب متعددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا، كما يعانون من أمراض مزمنة، وأن الأكسجين متوفر بالمستشفى، كما يوجد حالات مرضية أخرى، منها 17 طفلاً بالحضانة، و2 حالة بالعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل، ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات، مشيرًا إلى أن هناك شبكة احتياطية للاستعانة بها فى حالة حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين.

واطمئن الدكتور هشام مسعود، على الحالات بالأقسام المختلفة، وتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمرضى لحين تماثلهم للشفاء تماما.