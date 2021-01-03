الإفتاء: تخزين أدوية كورونا والمستلزمات الطبية من كبائر الذنوب

جدة - نرمين السيد - وكتبت الدار: "تخزين أدوية علاج كورونا والمستلزمات الطبية واحتكارها لا يجوز شرعًا وهو من كبائر الذنوب". وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن أدوية علاج كورونا والمسلتزمات الطبية متوافرة ولا يوجد بها أى نقص، محذرة من تخزين الأدوية.

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