الكاتب الصحفى محمد هانى ضيف أيمن عدلى فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - والكاتب الصحفى محمد هانى وأحد من أهم صانعى المحتوى فى مصر، وأحد من شاركوا فى تأسيس أهم القنوات، ورئيسا لتحرير أهم برامج التوك شو وهو برنامج "البيت بيتك".
وخلال اللقاء يروى هانى، مجموعة من التفاصيل عن حياته الشخصية، ومشواره المهنى والعملى، واللحظات والتحديات الصعبة التى واجهها فى حياته.
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