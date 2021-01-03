وزير النقل يتابع مشروعات القطارات بالعاصمة الإدارية 

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) الذي يبلغ طوله 90 كم بعدد 16 محطة؛ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتابع الوزير أعمال إنشاء المحطات والانفاق والكباري وكذلك أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان) حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، وبلغت نسبة تنفيذها 20 %.

كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 71.5 % حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية 1 بعدد 11 محطة وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2 ومخطط افتتاح المرحلتين في احتفالات أكتوبر 2021.

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