شائعات الوفاة تطارده.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

وأطلقت بعض المنصات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن تدهور صحة وائل الإبراشي، وصلت إلى حد الحديث عن وفاته، وهو ما لم يتم تأكيده أو الإشارة إليه من المقربين من الإعلامي الشهير.
وقالت مصادر من داخل التلفزيون المصري، من زملاء وائل الإبراشي في برنامج التاسعة إن مقدم البرنامج في حالة صحية جيدة، وجميع العاملين يحرصون على الإطمئنان عليه بشكل دوري، مشيرين إلى أن حالته الصحية في تحسن يوما بعد يوم.
وفي نفس السياق عادت الإعلامية دينا عبد الكريم للظهور على شاشة التلفزيون المصري ببرنامج التاسعة بعد تعافيه من الغصابة بفيروس كورونا وهو ما منح العاملين تفاؤلا بعودة وائل الإبراشي قريبا.
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