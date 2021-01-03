شائعات الوفاة تطارده.. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

يخضع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري لفترة عزل داخل أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع، ونقله للعناية المركزة.

وأطلقت بعض المنصات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن تدهور صحة وائل الإبراشي، وصلت إلى حد الحديث عن وفاته، وهو ما لم يتم تأكيده أو الإشارة إليه من المقربين من الإعلامي الشهير.

وقالت مصادر من داخل التلفزيون المصري، من زملاء وائل الإبراشي في برنامج التاسعة إن مقدم البرنامج في حالة صحية جيدة، وجميع العاملين يحرصون على الإطمئنان عليه بشكل دوري، مشيرين إلى أن حالته الصحية في تحسن يوما بعد يوم.

وفي نفس السياق عادت الإعلامية دينا عبد الكريم للظهور على شاشة التلفزيون المصري ببرنامج التاسعة بعد تعافيه من الغصابة بفيروس كورونا وهو ما منح العاملين تفاؤلا بعودة وائل الإبراشي قريبا.