التزام المواطنين في الشوارع والمترو بـ ارتداء الكمامات مع أول أيام تطبيق الغرامات.. فيديو

التزم المواطنين بارتداء الكمامات داخل المترو وفى الشوارع في أول أيام تطبيق الغرامات ، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء ، لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

ورصدت عدسة دوت الخليج مدى استجابة المواطنين للاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩حيث ظهر الغالبية العظمى من المواطنين داخل المترو وفى الشوارع يرتدون الكمامات في أول أيام تطبيق الغرامات .

و استعدت الحكومة لتطبيق غرامات فورية بدءًا من اليوم الأحد ضد المُخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة عدم ارتداء الكمامة .

وتصل عقوبتها إلى 50 جنيهًا غرامة فورية هذا بخلاف العقوبات السابقة الخاصة بقانون الطوارئ ومكافحة الأمراض المعدية يأتى ذلك بعد تخطى حاجز الإصابات أكثر من 1000 إصابة فى مصر.