التزام المواطنين في الشوارع والمترو بـ ارتداء الكمامات مع أول أيام تطبيق الغرامات.. فيديو

التزم المواطنين بارتداء الكمامات داخل المترو وفى الشوارع في أول أيام تطبيق الغرامات ، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء ، لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".
ورصدت عدسة دوت الخليج مدى استجابة المواطنين للاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩حيث ظهر الغالبية العظمى من المواطنين داخل المترو وفى الشوارع يرتدون الكمامات في أول أيام تطبيق الغرامات .
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